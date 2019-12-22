22 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 10:05:56
Ece Çeşmioğlu'ya doğum gününde evlilik teklifi
Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerle tanınan Ece Çeşmioğlu ile meslektaşı Taner Ölmez evlilik kararı aldı.
Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan ikilinin hayatlarını birleştirme kararı aldığı, önümüzdeki günlerde nişan yapacakları iddia edildi. Ünlü çiftin yakınları 'Geçtiğimiz hafta Ece'nin doğum gününde evlilik teklifi geldi' iddiasında bulundu.
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