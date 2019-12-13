13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 09:58:57
Ece Çeşmioğlu kahkaha attıracak
Oyuncu Taner Ölmez'le birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu, TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar'da başrolde yer alacak.
Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu’nun oturduğu absürd komedi dizisi Tutunamayanlar, yakında TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.
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