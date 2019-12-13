Ece Çeşmioğlu kahkaha attıracak

Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu’nun oturduğu absürd komedi dizisi Tutunamayanlar, yakında TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.