Ebru Şallı: Villa alma, tencere al

Geçtiğimiz eylül ayında iş insanı Uğur Akkuş’la evlenen Ebru Şallı, katıldığı davette habercilerin sorularına samimi cevaplar verdi. Eşinin aldığı pahalı hediyelerle sık sık gündeme gelen Şallı, Uğur Akkuş’un kendisine 1.5 milyon dolara villa aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Haberlerin doğru olmadığını belirten eski manken, “Bunlar çok fantastik şeyler. Sanırım Uğur’un aldığı yüzükten dolayı” diye konuştu. Kendisine pahalı evlerin çok yakıştırıldığını ancak bu durumun kendisini mutlu etmediğine dikkat çeken Şallı, “Aslında hediyenin büyüğü, küçüğü olmaz. Ben çocuklarıma da bunu aşılıyorum hep. Önemli olan küçük şeylerle mutlu olabilmek” dedi. Mutfak eşyalarını çok sevdiğini ve çevresinin bunu bildiğini açıklayan Şallı, “O yüzden ben bir tencere tavayla da mutluyum” diyerek kahkaha attı.

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı’ya düğün hediyesi olarak 200 bin TL değerinde tek taş almıştı.