17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 00:04:34
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan şaşaalı kutlama
Eylül ayında Uğur Akkuş'la nikah masasına oturan Ebru Şallı 43. yaş gününü kutladı.
Onun için hayatında özel olan 'pilates topu ve avokado' şekillerinden hazırlanan bir pasta ile yeni yaşına giren Şallı, aynı zamanda üzerinde eşi Uğur Akkuş ile birlikte görüldüğü bir fotoğraf bulunan pastayı da aynı gece kesti. Ünlü çiftin kutlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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