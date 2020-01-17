Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan şaşaalı kutlama

Onun için hayatında özel olan 'pilates topu ve avokado' şekillerinden hazırlanan bir pasta ile yeni yaşına giren Şallı, aynı zamanda üzerinde eşi Uğur Akkuş ile birlikte görüldüğü bir fotoğraf bulunan pastayı da aynı gece kesti. Ünlü çiftin kutlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.