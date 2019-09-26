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26 Eylül 2019 Perşembe 12:33:42 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:34:53

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bu akşam evleniyor! Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşında?

Uzun zamandır birliktelik yaşayan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden müjdeli haber geldi. Çiftin bu akşam dünyaevine gireceği öğrenildi. Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 3. kuşaktan bir ticaret insanı olan Uğur Akkuş'un babası Türkmen, annesi Arap. Senelerdir ticaretle uğraşan bir ailenin oğlu olan Uğur Akkuş, Arap dünyasının tanıdık isimlerinden biridir. Akkuş, birliktelik yaşadığı ünlü manken Ebru Şallı ile bu akşam hayatını birleştiriyor.

Uzun süredir aşk yaşayan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, bu akşam Çırağan Sarayı'nda kıyılacak nikah ile dünyaevine girecek. Düğüne ise ailelerin ve yakın dostlarının katılacağı öğrenildi. Bu haberin ardından Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 

UĞUR AKKUŞ KAÇ YAŞINDA?

Uğur Akkuş, 1984 doğumludur. 3. kuşaktan bir ticaret insanı olan Uğur Akkuş'un babası Türkmen, annesi Arap. Senelerdir ticaretle uğraşan bir ailenin oğlu olan Uğur Akkuş, Arap dünyasının tanıdık isimlerinden biridir.

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Dede Halil İbrahim Akkuş’ un büyük dedeleri Semerkant’ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu’ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide’dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır. 

Temeli 1962 yılında medeniyetler merkezi Mardin’de bulunan kapalı çarşıda atılan ticari girişim, 70 ’ler sonunda Kuveyt ’te kurulan Binsabt General Tarding Co. Ortaklığı ile başta Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere tüm Arap alemine kumaş, çadır ve tekstil ihracatı yaparak büyümüştür. Bu ticari faaliyet ve birikimin 4. kuşakta bir çatı altında toplanmasıyla doğan A & S Yatırım Holding, tüm ticari şirketlerin ve girişimlerin bir arada toplandığı yatırım şirketidir. A & S Yatırım Holding, bünyesinde; Gayrimenkul – İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Eğitim, Medya ve Perakendeciliğin olduğu, başkan Uğur Akkuş’un temelini attığı, kuşaktan kuşağa aktarılan ticari bilgi birikimiyle 4 ülkede 18 şirketin toplamından oluşmuş, yabancı ortaklı bir Türk şirketidir.

A & S Yatırım Holding ’in kurucu başkanı Uğur Akkuş, kuşaktan kuşağa gelen ticari bilgi birikiminin yetiştirdiği 3. kuşak ticaret insanıdır.

Eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi’nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir.İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Bekar ve 2 çocuk babasıdır.

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