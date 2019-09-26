Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile evlendi

Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş dün gece Çırağan Sarayı’nda, evlendi. Düğün törenine çiftin aile büyüklerinin ve dostlarının olduğu yaklaşık 50 kişi katıldı. Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu’nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş’un damatlığı Tom Ford’dan özel dikildi.