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05 Mart 2020 Perşembe 08:59:51 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:06:23

Ebru Şallı hamile mi? Eşi Uğur Akkuş'tan flaş istek: Dua edin

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile birlikte Yeniköy'de baş başa akşam yemeği yedi.

Eski eşi Harun Tan’dan iki çocuğu bulunan Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde ‘Kayınvalidem torun istiyor’ diyerek bebek sinyali vermişti. Şallı, geçtiğimiz gün hastanede görüntülenmesiyle ilgili olarak “Yok, hastanede değildim. Cilt bakımına gitmiştim. Orayı hastane sanmışlar. Eşim beni almaya gelmişti" dedi. O an söze giren Uğur Akkuş, “İnşallah. Dua edin bizim için” diyerek çocuk istediklerini dile getirdi.



HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ebru Şallı, iş adamı Uğur Akkuş ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift özel bir hastane çıkışında objektiflere görüntülendi. Uğur Akkuş’un yanında bulunan Ebru Şallı, hamile olup olmadığı ile ilgili soruyu yanıtladı. Basın mensuplarının geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

Habertürk’te yer alan habere göre Ebru Şallı özel bir hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eşi Uğur Akkuş ile hastaneye gelen Ebru Şallı’ya “Geçmiş olsun. Bir rahatsızlığınız mı var?” sorusu yöneltildi.

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