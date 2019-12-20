Ebru Şallı: Eşimi ben iyileştirdim

İşadamının geçtiğimiz günlerde, Nişantaşı'nda bir hastanede 2 saat kalmasının hatırlatılması üzerine Akkuş, ''Gribal enfeksiyon. Serum yedim çıktım'' dediği sırada araya giren Şallı, ''Ben eşimi iyileştirdim'' diye konuştu.