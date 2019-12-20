20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 00:11:25
Ebru Şallı: Eşimi ben iyileştirdim
Sunucu Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
İşadamının geçtiğimiz günlerde, Nişantaşı'nda bir hastanede 2 saat kalmasının hatırlatılması üzerine Akkuş, ''Gribal enfeksiyon. Serum yedim çıktım'' dediği sırada araya giren Şallı, ''Ben eşimi iyileştirdim'' diye konuştu.
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