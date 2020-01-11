Ebru Şallı: El lezzetime güveniyorum

İşadamı Uğur Akkuş'la 27 Eylül'de nikah masasına oturan Ebru Şallı, kendini methetti. Yılbaşında tüm yemekleri tek başına hazırladığını söyleyen Şallı, '9 yaşında pilav yapmaya başladım. Çocuklarım ve diğer tüm eş dost benim yemeklerime bayılır. Bu konuda kendime güveniyorum. El lezzeti denen bir şey var. Çok meraklıydım mutfağa” şeklinde iddialı konuştu.