11 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 22:52:02
Ebru Şallı: El lezzetime güveniyorum
9 yaşından bu yana mutfakta yemek yaptığını söyleyen Ebru Şallı 'elim çok lezzetli' dedi.
İşadamı Uğur Akkuş'la 27 Eylül'de nikah masasına oturan Ebru Şallı, kendini methetti. Yılbaşında tüm yemekleri tek başına hazırladığını söyleyen Şallı, '9 yaşında pilav yapmaya başladım. Çocuklarım ve diğer tüm eş dost benim yemeklerime bayılır. Bu konuda kendime güveniyorum. El lezzeti denen bir şey var. Çok meraklıydım mutfağa” şeklinde iddialı konuştu.
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