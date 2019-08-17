Ebru Şallı bonkör çıktı! Nişanlısı Uğur Akkuş’a 111 bin TL'lik bir hediye aldı

Adı sağlıklı yaşamla özdeşleşen Ebru Şallı, glütensiz ve rafine şeker kullanmadan yaptığı doğum günü pastasını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Takvim'den alınan haberlere göre, Eski manken, asıl sürprizi ise sona sakladı.

EBRU ŞALLI BONKÖR ÇIKTI

Ebru Şallı, kutlama sonunda da nişanlısına 20 bin dolar (yaklaşık 111 bin lira) değerinde Rolex marka bir kol saati hediye etti.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Eski model olmasının yanı sıra oyuncu ve pilates eğiteni kimliği ile de başarılı olan Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi.

1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi olan Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.

Şallı, Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.

Pilates için egzersiz videosu hazırladı. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında “Ebru’nun Mutfağı” adlı programı sundu. Beyaz TV’de “Ebruli” adlı programının sunuculuğunu yaptı.

Ozan Orhon‘dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah‘la “Unutabilsem” adlı dizide oynadı. “Belalım Benim” ve “Gölge Çiçeği” oynadığı diğer diziler oldu.

Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları’nın sahibi Harun Tan‘la bir s2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca ‘örnek’ olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.

Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan “Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak” adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yayınlanan bu kitap büyük ilgi gördü.

Evlilikleri :

1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon‘la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.

2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan’la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2010) adında iki oğulları vardır.

Kitapları :

2005 – Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak

Filmleri :

1995 – Gölge Çiçeği (dizi)

1998 – Reyting Hamdi(dizi)

1999 – Unutabilsem (dizi)

2002 – Belalım Benim (dizi)

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

İş adamı Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelmeye devam ediyor. 11 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra Ebru Şallı ile nişanlanan Uğur Akkuş, 2018 sonunda evleneceklerini açıkladı.

Uğur Akkuş'un kendine ait yatırım danışmanlığı şirketi var. Özellikle yabancı yatırımcılarla çalışan Uğur Akkuş, 11 yıldır sektörün içerisinde yer alıyor. İki çocuk babası olan Uğur Akkuş, Gonca Derin Akkuş ile evliydi. Ancak Ebru Şallı-Uğur Akkuş’un el ele çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Gonca Derin Akkuş’un 10 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı. Geçen yaz Ebru Şallı ile teknede el ele görüntülendikten sonra evliliğinin zaten bitmiş olduğunu söyleyen Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, açıklamada bulunmuştu. Fotoğrafları televizyonda gördüğünü söyleyen Gonca Akkuş canlı yayında açıklamalar yapmıştı. Eşinden şiddet gördüğünü ve hamile olduğunu söylemişti.