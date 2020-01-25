25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:14:40
Ebru Şahin ile Akın Akınözü’lü eğlenceli Hercai seti
atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai’nin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.
Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü’ün eğlenceli set arkası beğeni topladı. İkilinin karelerini dizinin görüntü yönetmeni Ali Aslan sosyal medyada hesabından paylaştı. Aslan’ın bu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
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