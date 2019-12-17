Ebru Özkan: Hekimoğlu her evde merakla izlenecek

“Hekimoğlu” ekran yolculuğuna bu akşam başlıyor. İzleyiciyi nasıl bir iş bekliyor?

- Farklı bir iş olduğu kesin. Zaten dizi teklifini kabul ederken ilgimi çeken de bu oldu. Birçok bilgiyi ilk defa ediniyorum. Dizinin her evde merakla izleneceğini düşünüyorum.

Canlandırdığınız İpek Tekin, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı... Hangi kelimelerle açıklarsınız İpek Tekin’i?

- İşinde titiz ve kuralcı, hastalarına önem veren, ekibini koruyan inatçı ve azimli bir karakter. Timuçin Esen’in hayat verdiği Ateş Hekimoğlu ve İpek Tekin arasında sürekli bir gerginlik göreceğiz. Hem iş hem de özel hayat anlamında...

UYUMDA PROBLEM YAŞAMIYORUZ

Timuçin nasıl bir partner?

- Ateş ve İpek’in ilişkisi uzun yıllara dayanıyor. Arlarındaki bağ çok kuvvetli, birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Sık sık fikir ayrılıkları yaşıyor olsalar da temelde aynı ideale inanıyorlar. Timuçin de profesyonel, işine sadık, dikkatli ve titiz bir partner.

Dizi için nasıl bir ön hazırlık süreci geçirdiniz?

- Öncelikle birlikte çalıştığımız hastanenin idarecileri ve doktorları ile toplantılar yaptık. Bize her türlü yardımı sundular. Teknik konuda gerekli enformasyonu aldım ve almaya devam ediyorum. İlk kez böyle bir karakter oynadığım için heyecanlıyım. İpek karakteri, işin idari kısmında daha fazla görünse de her şeyden önce bir hekim olduğunun bilincinde.

Rol arkadaşlarınızla uyumunuz nasıl?

- Çoğumuz işin mutfağından geliyoruz. Dolayısı ile de uyumda problem yaşamıyoruz. Herkes işini layığı ile yapmaya çalışıyor. Başta yönetmenimiz Hülya Gezer ve ekibimiz ile her anlamda uyumlu bir şekilde birbirimizi dinleyerek, tartışarak, danışarak önerilerini ciddiye alarak ve yardımcı olarak ilerliyoruz. Bir ekipten daha ne istenebilir ki?

Dizinin orijinali izlediniz mi?

- Açıkçası hâlâ izlemedim ama Hekimoğlu’nu kesinlikle izleyeceğim. (Gülüyor)

Son olarak “Dr. House”, 8 sezon yayınlandı. “Hekimoğlu” sizce kaç sezon sürer?

- 9 sezon...

Güvene dayalı bir ilişkimiz var

Set dışında neler yapıyorsunuz?

- Günümüzün büyük bir kısmını kızımıza ayırıyoruz. Onunla kaliteli zaman geçirmeye ve oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Günde 10 dakika Baby TV izliyoruz. Eşimle de bize kalan zamanlarda film seyrediyoruz.

Benim hobim çengel bulmacadır, her ne kadar eşim onun sudoku olduğunu zannetse de. (Gülüyor)



Geçtiğimiz haftada eşiniz Ertan Saban bir gece mekanında başka bir kadınla eğlenirken objektife takıldı. Ertan Saban sonrasında “Eşim dışında herkes bacım, kardeşimdir” açıklamasını yaptı. Nasıl bir ilişkiniz var?

- Güvene dayalı bir ilişkimiz var.

Kızınız Biricik’in doğmasıyla hayatınızda ne değişti?

- Biricik hayatımıza hediyeleri ile geldi. Gerçek huzur, düzen, denge, aşk ve mutluluk getirdi. Ama her şeyden önemlisi tamamlanmışlık hissi verdi...