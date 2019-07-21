Ebru Gündeş'in kızı Alara yıllar sonra görüntülendi

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, 6 yıl aradan sonra 5 gün üst üste sahne alacağı Fizy Harbiye Açıkhava konserler serisinin startını verdi. Poll Produc tion organizasyonu ve Fizy sponsorluğuyla gerçekleşen geceye ‘Gönlümün Efendisi’ ile başlayan Gündeş, “O kadar heyecanlıyım ki ayaklarım adım atarken zorlanıyor. 6 yıl sonra sizlerle birlikte olmak çok büyük mutluluk. Bugüne kadar yaptığımız 15 albümden birçok şarkıyı, olabildiğince duyacaksınız, ‘Hayat bir gün o da bugün’ keyfini çıkarın, hoş geldiniz” sözleriyle konsere devam etti. Bu arada Gündeş’in hayranları, konserde sanatçının kızı Alara'yı da çekmeyi başardı. 8 yaşındaki Alara, annesini ön sıradan izledi.

320 M2’LİK ÖZEL LED!

Açıkhava sahnesine son teknoloji, özel tasarım 320 m2’lik dev Curved(Eğri) led sistemi kuruldu. Sahneye Zac Posen imzalı siyah elbisesiyle çıkan Gündeş, konserin ikinci yarısında Zuhair Murad imzaılı tulum giydi.

Kaynak: Akşam