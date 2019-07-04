04 Temmuz 2019 10:53 | Perşembe
Ebru Gündeş’in makyajsız hali çok merak ediyordu! İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!
Ebru Gündeş, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafına, "Kısa bir tatil arası" notunu düştü. Ünlü güzelin fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce hayranı yorum yaptı.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş sosyal medya hesabı Instagram’dan bir fotoğraf paylaştı. Gündeşin bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
44 yaşındaki şarkıcının bir takipçisi, paylaşıma, "Makyajsız daha güzelsiniz" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz" mesajını yazdı.
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