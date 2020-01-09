Ebru Destan alışveriş turunda

Geçtiğimiz sezon "Cennet'in Gözyaşları" dizisi ile ekranlarda olan, bu sezon bir projede yer almayan ve gelen projeleri değerlendirdiğini söyleyen Ebru Destan, yalnız başına geldiği İstinyePark'ta uzun süre alışveriş yaptı.

Markalar Sokağı'nda görüntülenen ünlü manken, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.