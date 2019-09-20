Ebru’dan Kıbrıs çıkarması

Sarı renk uzun elbisesiyle şıklığından ödün vermeyen sanatçı yenilediği repertuarıyla konuklara adeta müzik ziyafeti çekti. Üç saat boyunca sahnede kalan sanatçıyı 2500 kişi dinledi. Yoğun ilgi gören gecede Gündeş, şarkıları ve sahne performansı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.