20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 22:29:23
Ebru’dan Kıbrıs çıkarması
Güçlü ve eşsiz yorumlarıyla herkesi kendine hayran bırakan Ebru Gündeş Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu.
Sarı renk uzun elbisesiyle şıklığından ödün vermeyen sanatçı yenilediği repertuarıyla konuklara adeta müzik ziyafeti çekti. Üç saat boyunca sahnede kalan sanatçıyı 2500 kişi dinledi. Yoğun ilgi gören gecede Gündeş, şarkıları ve sahne performansı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
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