09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 00:49:37
Duygusal ziyaret
Türk Sineması’nın duayen isimlerinden Sadri Alışık adına Ankara’da açılan kreşi ziyaret eden Kerem Alışık, kendisini karşılayan çocuklarla duygusal anlar yaşadı.
Kerem Alışık, “Çocukları görünce büyüyerek çocukluk ettiğimizi anladım. Keşke çocuk olsak yeniden. Sadece düştüğümüz için içimiz acısa ve çok koştuğumuz için çarpsa kalbimiz. Çok paramız olsaydı çocukluk satın alırdık. Büyüklük başkalarında kalsın. Bugün bu yavrular bana huzur, mutluluk ve inanılmaz bir heyecan kattı” dedi.
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