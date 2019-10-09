Duygusal ziyaret

Kerem Alışık, “Çocukları görünce büyüyerek çocukluk ettiğimizi anladım. Keşke çocuk olsak yeniden. Sadece düştüğümüz için içimiz acısa ve çok koştuğumuz için çarpsa kalbimiz. Çok paramız olsaydı çocukluk satın alırdık. Büyüklük başkalarında kalsın. Bugün bu yavrular bana huzur, mutluluk ve inanılmaz bir heyecan kattı” dedi.