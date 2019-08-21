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21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:29:48

Duygusal paylaşım

Oyuncu Şükran Ovalı, birinci yaşını dolduran kızı Mihran Ela’nın doğumgününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Futbolcu Caner Erkin’le mutlu bir evliliği olan Ovalı, paylaşımına “Kızım… Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin. Geldiğin an aşık oldum sana. Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana” notunu yazdı.

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