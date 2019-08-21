Duygusal paylaşım

Futbolcu Caner Erkin’le mutlu bir evliliği olan Ovalı, paylaşımına “Kızım… Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin. Geldiğin an aşık oldum sana. Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana” notunu yazdı.