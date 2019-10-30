Duygusal gala

Faysal Soysal’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Mert Yavuzcan’ın başrolleri paylaştığı filme büyük ilgi vardı. Altın Portakal’da yarışan filmin gösteriminin ardından yönetmen ve oyuncular söyleşide buluştukları seyirciye teşekkür ettiler.