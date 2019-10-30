30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 03:32:26
Duygusal gala
Edebiyat öğretmeni Hayati’nin kasaba hayatında tutunmaya çalışırken yaşadığı acıklı hikayesini konu edinen Ceviz Ağacı’ nın galası Antalya Cam Piramit’te yapıldı.
Faysal Soysal’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Mert Yavuzcan’ın başrolleri paylaştığı filme büyük ilgi vardı. Altın Portakal’da yarışan filmin gösteriminin ardından yönetmen ve oyuncular söyleşide buluştukları seyirciye teşekkür ettiler.
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