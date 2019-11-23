23 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 00:21:28
Duygulandıran buluşma
Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, hafta içi her gün 360 TV ekranlarında sunduğu Akla Takılanlar programında yapılan sürprizle şoke oldu.
Program ekibi başarılı sunucunun hayatında iz bırakan ortaokuldaki Türkçe öğretmeni Sevil Uykucu’yu “Öğretmenler Günü” bölümünde stüdyoya getirdi. Yıllardır görmediği öğretmenini yayın sırasında aniden karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Akkoyun, uzun süre gözyaşı döktü.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT