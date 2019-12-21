Duygu Sarışın: Çağatay bana yardımcı olmuyor

Şimdilerde Azize dizisinin hanımağası ‘Asya’ karakterine hayat veren Sarışın, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. İlişkisi hakkındaki soruları cevaplayan oyuncu, "Erkek arkadaşınız (Çağatay Ulusoy) ‘Asya’ gibi zor bir karakteri çıkarmanızda size yardımcı oldu mu?" sorusuna, "Çok tatlısın ama ben bireysel çalışmayı tercih ediyorum." dedi.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Öte yandan Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile bir ayrılıp bir barıştığı iddialarına, "Çıkan haberlerin hiçbiri doğru değildi. Güzel. Her şey yolunda." yanıtını verdi.