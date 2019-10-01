01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 01:13:02
Düşünceli güzel
Burcu Esmersoy önceki akşam Kıbrıs’ta düzenlenen bir ödül töreninde sunuculuk yaptı.
Güzel sunucu, gelinliği anımsatan beyaz elbisesiyle beğeni topladı. Katıldığı bir konserde dans etmesi sosyal medyada çok eleştirilen Esmersoy “ Normalde yerim sahne önündeydi. Ben özellikle insanlar rahatsız olmasın diye köşeye geçtim. Sosyal medyadaki yorumları hiç okumadım bile” şeklinde açıklamada bulundu.
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