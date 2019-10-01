Düşünceli güzel

Güzel sunucu, gelinliği anımsatan beyaz elbisesiyle beğeni topladı. Katıldığı bir konserde dans etmesi sosyal medyada çok eleştirilen Esmersoy “ Normalde yerim sahne önündeydi. Ben özellikle insanlar rahatsız olmasın diye köşeye geçtim. Sosyal medyadaki yorumları hiç okumadım bile” şeklinde açıklamada bulundu.