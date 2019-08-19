19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 02:51:09
Düşmanlıktan kankalığa
Yıllardır dargın olan Hande Yener ve Demet Akalın, sene başında birbirlerine zeytin dalı uzatarak barışmıştı.
İkiliden beklenen fotoğraf sonunda geldi. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Akalın ve Yener, yakın zamanda yeni bir proje için bir araya geleceklerini müjdeledi. Akalın, “Yalnız biz çok iyiydik beee. Atışmalarımız bile güzeldi. E biz bi buluşacağız bilginize” yazarken Yener’de “Kalp kırılır korkma. Yapıştırıcısı da zaman” yorumunu yazdı.
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