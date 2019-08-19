Düşmanlıktan kankalığa

İkiliden beklenen fotoğraf sonunda geldi. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Akalın ve Yener, yakın zamanda yeni bir proje için bir araya geleceklerini müjdeledi. Akalın, “Yalnız biz çok iyiydik beee. Atışmalarımız bile güzeldi. E biz bi buluşacağız bilginize” yazarken Yener’de “Kalp kırılır korkma. Yapıştırıcısı da zaman” yorumunu yazdı.