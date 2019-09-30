Düşman çatlattılar

Doğumun ardından tüm ilgilerini Karan bebeğe veren çift, geçen aylarda da tatile gittikleri ve tatilde çekilen fotoğraflarla olay olmuşlardı. Sosyal medyada bazı kişiler Evcen'in doğum kilolarını verememesini eleştirmiş, bunun ardından Evcen'e destek mesajları yağmıştı. Eşi Burak Özçivit'le çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından “Aşk” notuyla paylaşan oyuncu, verdiği kilolarını da gözler önüne serdi.