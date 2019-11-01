Düşeslere yeni elbise yasağı: Eskileri giyeceksiniz

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunlarından Prenses Beatrice ve nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi’nin 2020’de yapılacak düğünü, daha şimdiden ülkede gündem oldu. Dünyanın izleyeceği tören için Prens Harry ve William’ın eşleri Meghan Markle ile Kate Middleton yeni bir elbise giyemeyecek. İki düşes de Kraliyet Ailesi kuralları gereğince gelini gölgede bırakmamak ve sade görünüp dikkat çekmemek için eski kıyafetlerini giymek zorunda kalacak.