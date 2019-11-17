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17 Kasım 2019 Pazar 01:04:09 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 01:05:31

Dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams, İstanbul'da konser verdi

Dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams, Aktifbank'ın katkılarıyla düzenlenen "Shine a Light" adlı konseriyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda hayranlarıyla bir araya geldi.

Müzik kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere çok sayıda müzik ödülü sahibi ve 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde eden sanatçının konserine müzikseverler ilgi gösterdi.

Billboard'un dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı sanatçılarından biri olarak kabul ettiği Bryan Adams, Türkiye'de 27 yıl aradan sonra konser verdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, Adams, "Summer of '69", "Everything I Do", "Run to You", "Heaven", "Please Forgive Me", "Have You Ever Really Loved a Woman?", "All for Love", "I Finally Found Someone" ve "When You're Gone"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen parçasını seslendirdi.

Bryan Adams kimdir?

Kanadalı rock şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams,  5 Kasım 1959'da Ontario'da dünyaya geldi.

15 yaşından itibaren Shock ve Sweeney Todd gruplarında çalışmaya başlayan sanatçı, müzik kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere çok sayıda ödül kazandı, 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde etti.

"Cuts Like a Knife", "Reckless" ve "Waking Up the Neighbours" gibi albümleriyle dünya çapında geniş hayran kitlesine sahip olan Adams, "Everything I Do, I Do It For You" şarkısıyla İngiltere müzik tarihinin en uzun süre bir numarada kalan şarkısı unvanına sahip oldu.

Billboard'un dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30. sanatçısı seçtiği Bryan Adams, İstanbul'da ilk konserini 28 Temmuz 1992 tarihinde vermişti.

(AA)

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