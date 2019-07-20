  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    259,2910
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Bizden haber çıkmaz' 'Bizden haber çıkmaz'
Bodrum'a aşık oldu Bodrum'a aşık oldu
Yapıştıracak para yok Yapıştıracak para yok
'Bir milyon izlenmeye razıyım' 'Bir milyon izlenmeye razıyım'
Tıklanma hesabı Tıklanma hesabı
Uyumlu çift Uyumlu çift
At özlemini motorla gideriyor At özlemini motorla gideriyor
Başrol hüsranı Başrol hüsranı
Hayranlarıyla düet yapacak Hayranlarıyla düet yapacak
Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme: Türkiye’de bir sihir olduğuna inanıyorum Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme: Türkiye’de bir sihir olduğuna inanıyorum
İsrail askerleri Gazze sınırında 97 kişiyi yaraladı İsrail askerleri Gazze sınırında 97 kişiyi yaraladı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
ABD Başkanı Trump: İran sadece sorun yaratıyor ABD Başkanı Trump: İran sadece sorun yaratıyor
NIcky'e niyet Jackson'a kısmet NIcky'e niyet Jackson'a kısmet
Turizm cennetine kilit Turizm cennetine kilit
Elini yıkamayana askeri müdahale  Elini yıkamayana askeri müdahale 
Karadeniz'de 'mikroplastik' tehlikesi Karadeniz'de 'mikroplastik' tehlikesi
Sezar'ın hakkı Sezar'a Sezar'ın hakkı Sezar'a
Bayram yolculuğu başlıyor Bayram yolculuğu başlıyor
Karadeniz'de plastik tehlikesi Karadeniz'de plastik tehlikesi
Salıncak kirliliğine son Salıncak kirliliğine son
Karacak'a diplomat operasyonu Karacak'a diplomat operasyonu
Düzce'den acı haber Düzce'den acı haber
Enerjide yerli atak Enerjide yerli atak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:28:05 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:31:14

Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme: Türkiye’de bir sihir olduğuna inanıyorum

Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Türkiye'ye her gelişinde çok güzel karşılandığını ve çok sevildiğini belirterek, "Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum. Bunu da Türkiye'ye inerken hissettim, onun için geliyorum." dedi.

Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme; "Türkiye'ye sadece bu sebep için bile gelinir. Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum. Bunu da Türkiye'ye inerken hissettim, onun için geliyorum. Türkiye birçok dinin ve kültürün buluştuğu bir ülke. İstanbul bunun en büyük yeri. Müslümanlık en eski dinlerden bir tanesi. Tarihine baktığımız zaman muhteşem" açıklamasında bulundu.

Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden Damme, tatilini geçireceği Zeytinlikahve mevkisindeki The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts'e yerleşti. Otel içerisindeki bir restoranda balık menüsünden oluşan akşam yemeği yiyen Damme, burada keyifli bir gece geçirdi.

Gecede sahnedeki dans şovlarını yakından izleyerek video ve fotoğraf çeken Damme, zaman zaman dans şovlarına da eşlik etti. Damme, yanına gelen hayranlarıyla da sohbet ederek, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Samimi tavırlarıyla ilgi çeken Damme, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de çok iyi ağırlandığını ifade eden Damme, "Türkiye'ye her gelişimde çok güzel karşılanıyorum, çok seviliyorum. Türkiye'ye sadece bu sebep için bile gelinir. Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum. Bunu da Türkiye'ye inerken hissettim, onun için geliyorum." diye konuştu.


- "Türkiye birçok dinin ve kültürün buluştuğu bir ülke"


Kendini çok duygusal bir insan olarak tanımlayan Damme, şunları söyledi:

"Türkiye birçok dinin ve kültürün buluştuğu bir ülke. İstanbul bunun en büyük yeri. Müslümanlık en eski dinlerden bir tanesi. Tarihine baktığımız zaman muhteşem. Buraya arkadaşlarım tarafından davet edildim. Bugün ilk günümdü ve çok güzel bir gün geçirdim. Bir film çekeceğimiz zaman suyla ilgili bir sahne olduğu zaman otelin su tankı ve havuzu olur. Orada bütün filmlerimizi çevirdik ama şu anda doğal bir denizin kenarındayız. Bugün denizde yüzdüm, masaj aldım. Türkiye'nin suyunun sihrini hissedebildim."

YAT SATIN ALMAK İSTİYOR

Damme, Türkiye'de küçük bir yat satın almak istediğini, bu sayede de Türkiye'de daha çok vakit geçireceğini ifade etti.

Türk yemeklerini çok beğendiğini anlatan Damme, "Buraya geldiğimde 'Türk kahvesi ve lokumu var mı?' dedim. İkram ettiler. Kahve içtim ve lokum yedim. Türkiye'de yeterince zaman geçireceğim. Değişik lezzetleri tatmak istiyorum." dedi.

Geç saatlere kadar mekanda eğlenen Damme, otel yöneticileriyle de sohbet etti.

(AA)

Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda sürpriz isim!
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
Finalde Senegal'i mağlup eden Cezayir şampiyon oldu
Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı!
İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı
Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi
Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza
Terör örgütü FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan 8'i itirafçı oldu
Fenerbahçe'ye men yok, para cezası var!
İşte tahliye edilen Atilla'nın ilk sözleri
Sivas'ın okyanus tabanında yer aldığı ortaya çıktı! İşte 15 milyonluk kanıt
Bakan Turhan'dan açıkladı: FSM Köprüsü ne zaman açılacak?
Başkan Erdoğan, Düzce'deki sel felaketiyle ilgili bilgi aldı
Rusya'dan ABD'ye şok: ABD'nin politik çizgisi haline geldi
Kilosu 120 bin dolar olan ekran kimyasalının yerli üretimi için çalışıyor
Merkel'den sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
5 kişinin 2 milyon liralık 'evlilik' oyununu Kayseri polisi bozdu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ