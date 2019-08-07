07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:43:04 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:14:34
Dünya starı Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde dün gece hayranlarıyla buluşan Lopez, bugün saat 17.30'da 4 VIP araçtan oluşan konvoyla, polis eskortu eşliğinde otelinden çıkış yaptı.
Antalya Havalimanı'na gelen Lopez, daha sonra CIP Locası'na geçti.
Beraberinde kızı ve oğlu bulunan Lopez, özel uçakla kentten ayrıldı.
(AA)
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