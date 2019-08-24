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24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:37:10

Düğünde 'Hadise' çıktı

Tanrıyar Ailesi’nin düğününde Sinan Akçıl’la birlikte sahneye çıkan Ferhat Göçer Hadise’li anılarını anlattı. Kıskançlık krizine giren Burcu Kıratlı mekanı terk etti. Akçıl, Instagram hesabından açıklama yaparak, Göçer için “Densiz” dedi.

Ferhat Göçer, önceki akşam Can Tanrıyar’ın oğlu Anılcan Tanrıyar’ın düğününde Sinan Akçıl’la birlikte sahneye çıktı. Kızım şarkısını okuduktan sonra Sinan Akçıl’a dönen Ferhat Göçer şöyle söyledi:

İZEL DE KONUYA DAHİL OLDU

“Bir gün Sinan’ gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise’ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı” dedi. Bunun arkasından Göçer, Akçıl’ın ‘Biri Bana Gelsin’ şarkısını da o zamanlar aşk yaşadığı İzel’e yazdığını söyleyince ortalık iyice gerildi. Duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayan Kıratlı ise masasını terk etti. Güzel oyuncu Kıratlı, eşi ve diğer dostlarının ikna çabaları üzerine masaya geri döndü. Yaşanan olay sonrası Instagram hesabından düğüne ait bir kareyi paylaşan Sinan Akçıl, altına şu notu düştü:

KORKUDAN İNKAR ETTİ

Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı’nın tepkisinden çekindiği için, ‘Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır’ dese de ortaya 2010 yılında verdiği bir ropörtaj çıktı. O dönem Sinan Akçıl şu cümleleri kuruyor: “Kızım’ duygulu bir şarkı... Hadise’yle Belçika’daki babasının bir telefon konuşmasına tanık oldum, çok etkilendim ve bu şarkıyı yaptım. Babadan kızına yazılmış bir şarkı. Ferhat Göçer’e dinlettim, o kadar duygulandı ki dayanamadı ağladı.”

İMALI ŞEKİLDE ‘ADAM’ VURGUSU

“Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir ‘adamın’ üstelik eşimin olduğu yerde yaptığı “Densiz” bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan ‘kendi büyük ayıbını’ düşünsün, artı bir not: Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır.ve Dünkü düğünün en güzeli kadınımla bu tür olaylara her defasında beraber güldük geçtik.”

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