Düğün Türkiye'de

Arkadaşının doğum günü partisine sevgilisi Necati Kocabey’le katılan Yeşilçay, mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet etti. Bu sene dizi ve film yapmayacağını söyleyen oyuncu, oğlu Osman Nejat'la ilgilenmek istediğini söyledi. Nurgül Yeşilçay,” Söz verdim. Bu sene çocuğumla ilgileneceğim” dedi. Sevgilisi Necati Kocabey’den evlilik teklifi alan oyuncu, düğün hazırlıklarında olduklarını söylerken, son dönemde yurtdışında evlenen ünlülerin aksine Türkiye’de düğün yapacaklarını açıkladı.