'Düğün tarihimi almışsınız'

'Geçenlerde bizim yerimize düğün tarihi bile alınmış' diyen Ezgi Mola, 'Kimliğimi vereyim de isterseniz siz herşeyi halledin' diyerek herkesi güldürdü. Henüz ailelerin tanışmadığını söyleyen güzel oyuncu, “Aileler tanışmadı, şu an güzel bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor” dedi.