24 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 00:56:45
'Düğün tarihimi almışsınız'
Ezgi Mola önceki akşam bir ödül töreninde karşımıza çıktı. Şıklığıyla göz kamaştıran oyuncu sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla evleneceği yönünde çıkan haberlere sitem etti.
'Geçenlerde bizim yerimize düğün tarihi bile alınmış' diyen Ezgi Mola, 'Kimliğimi vereyim de isterseniz siz herşeyi halledin' diyerek herkesi güldürdü. Henüz ailelerin tanışmadığını söyleyen güzel oyuncu, “Aileler tanışmadı, şu an güzel bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor” dedi.
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