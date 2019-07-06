Düğün tarihi belli oldu!

Oğluyla birlikte akşam yemeği yiyen Şallı, çıkışta evlilik tarihini verdi. Ne zaman nikâh masasına oturacağı merak konusu olan Şallı, eylülde aile arasında sade bir törenle evleneceklerini söyledi. Yeni aldığı 700 bin TL değerindeki Jaguar F-Pace marka arabasına binen Şallı, gaza basarak evinin yolunu tuttu.