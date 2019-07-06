06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:58:24 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:00:15
Düğün tarihi belli oldu!
Nişanlısı Uğur Akkuş ile Göcek tatilini sonlandıran eski manken Ebru Şallı, İstanbul’a döndü.
Oğluyla birlikte akşam yemeği yiyen Şallı, çıkışta evlilik tarihini verdi. Ne zaman nikâh masasına oturacağı merak konusu olan Şallı, eylülde aile arasında sade bir törenle evleneceklerini söyledi. Yeni aldığı 700 bin TL değerindeki Jaguar F-Pace marka arabasına binen Şallı, gaza basarak evinin yolunu tuttu.
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