Düğün öncesi mesaj krizi

Özellikle futbolcuları hedef alan 'ifşa furyası' sürüyor. Daha önce defalarca kez Arda Turan'ın başına gelen direkt mesaj skandalı, geçen hafta Emre Mor cephesinde yaşanmıştı. Sosyal medya fenomeni Yağmur'a Instagram üzerinden attığı mesajla gündem olan Galatasaraylı futbolcunun, önceki gün de Buse adlı başka bir fenomene yazdığı iddiası çok konuşuldu. Derken önceki gün de Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un, Funda Aksu'ya attığı iddia edilen direkt mesajlar gündeme geldi. Funda Aksu, 2020 yılının yazında güzel oyuncuyla evlenmeye hazırlanan Oğuzhan Özyakup'un kendisine attığı iddia edilen mesajı ifşa etti. Aksu, futbolcunun önceki gün “Cevap verecek misin” diye yazdığı mesajı “Bu da ardından gelen gol” notuyla paylaştı.

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, iddialar karşısında sessizliğe gömüldü.

Nişanlısı Oğuz Özyakup ise sosyal medyadan açıklama yaparak iddiayı ortaya atanları mahkemeye vereceğini söyledi.

Melisa Aslı Pamuk'la aşk yaşarken başka kadına mesaj attığı söylenen Oğuzhan Özyakup iddiaları yalanladı. Ünlü futbolcu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yaparak “Photoshoplu sahte bir yazışma görüntüsüyle hakkımda yapılan haber asılsızdır. Konuyla ilgili haber asılsızdır. Konuyla ilgili haberi yapanlarla ilgili hukuki süreç avukatım tarafından başlatılmıştır” dedi.