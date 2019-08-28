28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 22:32:46
Düğün heyecanı
Önümüzdeki günlerde şarkıcı Barış Yurtçu’yla nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel oyuncu Deniz Baysal, önceki gün Annesi Canan İve ve ablası Gökçe Eyüpgiller ile birlikte bir AVM’de görüntülendi.
Altı Eylül’de İzmir Çeşme’de Barış Yurtçu ile dünya evine girecek olan Baysal annesi ve ablası ile birlikte son hazırlıkları yapıyor. Çok az bir zamanın kaldığını belirten güzel oyuncu, “Bugün sağ olsun annem ve ablamda yanımdalar. Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadılar, çok yardımcı oldular.” açıklamasında bulundu.
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