Düğün heyecanı

Altı Eylül’de İzmir Çeşme’de Barış Yurtçu ile dünya evine girecek olan Baysal annesi ve ablası ile birlikte son hazırlıkları yapıyor. Çok az bir zamanın kaldığını belirten güzel oyuncu, “Bugün sağ olsun annem ve ablamda yanımdalar. Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadılar, çok yardımcı oldular.” açıklamasında bulundu.