Düğün hazırlıkları devam ediyor

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile önümüzdeki ay Çeşme'de evlenecek olan 28 yaşındaki oyuncu Deniz Baysal düğün için kıyafet seçimi yaptı.



Deniz Baysal, Çeşme'de yapılacak düğün için hazırlıklara devam ediyor.



Oyuncu, önceki gün modacısı ile birlikte City's AVM'de görüntülendi.

Modacı Zeliha Kaçar, Baysal'ın düğünde giyeceği üç farklı gelinliğin hazır olduğunu belirtip şunları söyledi; "Deniz'in düğün akşamı nikah, after parti ve arada giyebileceği üç farklı gelinlik hazırl

adık. Gelinlikler ufaktan dekolte olacak. Kına gecesi yapmayacağı için kaftan hazırlamadık. Bir de bekarlığa veda partisi için özel bir kıyafet yaptık"