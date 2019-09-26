26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:03:25
Düğün hazırlığı
Nişanlısı Uğur Akkuş'la nikah masasına oturmak için gün sayan eski manken Ebru Şallı, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Çırağan Sarayı'nda ailelerin ve yakın dostlarının katılacağı sade bir nikah töreniyle haftaya dünyaevine gireceği iddia edilen ünlü manken bütün gün alışveriş yaptı.
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