Düğün 24 Eylül’de

İlk kez düğün tarihini açıklayan Ziynet Sali ‘24 Eylül’de Kıbrıs’ta düğünüm var, herkesi beklerim’ dedi. Kıbrıs’taki birkaç otelle görüşen Sali, iddiaya göre 150 odalı bir oteli iki günlüğüne kapatmayı planlıyor. Erzurumlu’nun elini cebine attırmayan Sali’nin organizasyon ve otel için yaklaşık 300 bin lirayı gözden çıkardığı söyleniyor.