06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 00:03:05
Düğün 24 Eylül’de
Kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Emrah Erzurumlu ile 6 aylık aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Ziynet Sali, önceki akşam Kastamonu’da sahne aldı.
İlk kez düğün tarihini açıklayan Ziynet Sali ‘24 Eylül’de Kıbrıs’ta düğünüm var, herkesi beklerim’ dedi. Kıbrıs’taki birkaç otelle görüşen Sali, iddiaya göre 150 odalı bir oteli iki günlüğüne kapatmayı planlıyor. Erzurumlu’nun elini cebine attırmayan Sali’nin organizasyon ve otel için yaklaşık 300 bin lirayı gözden çıkardığı söyleniyor.
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