Dualar Mehmetçik için

En azından bir Türk bayrağı paylaşmak hiç aklınızdan geçmiyor mu” diye sorarak tepkisini dile getiren Alişan, dün de cuma vakti Mehmetçik için dua etti. Ünlü şarkıcı, “Bu mübarek cuma gününde, bütün dualarımız Mehmetçik’lerimize olsun lütfen. Allah’ım sen ülkemizi, devletimizi, askerimizi koru muvaffak eyle” dedi.