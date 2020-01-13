Doya Doya Moda Selin Küçük kimdir? Doya Doya Moda Selin Küçük kaç yaşında, nereli?

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SELİN KÜÇÜK KİMDİR?

Selin Küçük, yarışmaya Samsun'dan katılıyor. Make-up artisti olan Selin Küçük şuan çalışmıyor. Selin Küçük, 23 yaşında. Selin Küçük 1.74 boyunda, 71 kilo, 40 beden.

Selin Küçük, 2 yıldır modayla ilgileniyor. Selin Küçük, bütün kızları teker teker eleyeceğini iddia ediyor.

Selin Küçük yardımcısı ile alışverişini gerçekleştirdi.