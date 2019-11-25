Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu nereli?

Doya Doya Moda programı TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Doya Doya Moda jürilerinden Gülşah Saraçoğlu hakkında aramaştırmalar yapılıyor. Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı. Gülşah Saraçoğlu 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar nikah masasına oturdu. Bir dönem "Söylemezsem Olmaz" adlı programda sunuculuk yaptı.

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda isimle çalıştı. Dünya starlarıyla da çalışan Gülşah, Nicoke Kidman'i giydirmektedir.