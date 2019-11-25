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25 Kasım 2019 Pazartesi 14:43:30 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 14:45:04

Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan kimdir? Banu Noyan kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda programı TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Doya Doya Moda jürileri hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Banu Noyan da Doya Doya Moda jürileri arasında yer alıyor. Arama motorlarında yoğun olarak araştırılan "Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan kimdir? Banu Noyan kaç yaşında?" sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan kimdir? Banu Noyan kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Doya Doya Moda programı TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Doya Doya Moda jürileri hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Banu Noyan da Doya Doya Moda jürileri arasında yer alıyor. Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BANU NOYAN KİMDİR? 

Banu Noyan, ulusal ve uluslararası düzeyde, ses getiren birçok büyük organizasyona imza atmaya devam ediyor. Basın ve Halkla ilişkiler alanında dev kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapan, onlarca güzellik yarışmasının, yüzlerce moda gösterisinin koreograflığını üstlendi.

İletişim dünyasına onlarca “nitelikli profesyonel” kazandırmaya ve her birine “İşimizin özrü yoktur” anlayışını benimsetmeye özen gösteren Banu Noyan, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları için de projeler üretiyor ve uyguluyor.

Banu Noyan, Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Türk Kalp Vakfı'nda İcra Kurulu Üyesi, Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nde Projeler Koordinatörü olarak üstlendiği görevleri aktif olarak sürdürmekte ve konusuyla ilgili birçok ödül bulunmaktadır.

Banu Noyan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım yüksek lisansını tamamlamış, York Üniversitesi'nde İşletme doktorasını tamamladı.

2018 yılında Artistik Sanatlar Akademisi kurarak sektöre yeni eğitimli gençler kazandırmak için deneyimli ve profesyonel ekibiyle çalışmaktadır. Derya Alabora, Hüseyin. Avni Danyal, Murat Atıl, Neslihan Yargıcı, Reyhan Karaca, Çağnur Gürsan, Akasya Asıl Türkmen, Hazım Körmükçü gibi birçok kıymetli isim eğitmen olarak Artistik Sanatlar Akademisi’nde görev yapmaktadırlar.

2 yıl önce kurduğu Artistik Sanatlar akademisi kuran Noyan, 1 kızı bulunmaktadır. 

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