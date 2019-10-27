Dövme şakası

Okan Kurt'un 'Aşkım gerek yoktu neyse artık yaptırmışsın' diye cevap yazdığı paylaşıma Seda Sayan, 'Okan yürü be koçum budur işte. Okan yaptırtman şart oldu bak sana söyleyeyim' derken Lerzan Mutlu, 'Benim tanıdığım Demet hayatta böyle bir dövme yaptırmaz. Yaptırdıysa adımı değiştiririm' dedi. Story paylaşan Demet Akalın 'Benim kolum değil, sağ kolum yanık ve kurt dövmesi var. Bir tek Lerzan Mutlu düşmedi şakama' diye açıklama yaptı.

Demet Akalın'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Akalın şaka yaptığını açıklamak zorunda kaldı.