Dostlarını sildi

Ünlü popçu Murat Dalkılıç’la 2015 yılında evlenen Merve Boluğur, 2 yıl sonra evliliğini bitirmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan güzel oyuncu beklenmedik bir hamleye imza attı. Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi sildi. Yalnızca dünya yıldızlarını ve markalarını takip eden Boluğur’un hamlesi ise sevenlerinde merak uyandırdı. Temizlik öncesinde 817 kişiyi takip eden Boluğur, bu sayıyı 98’e kadar düşürdü. İki yıldır aradığı aşkı bulamayan ve psikolojik destek aldığı iddia edilen oyuncunun 'Dostlarımı dahi görmek istemiyorum' dediği iddia edildi. Sosyal medya takipçileri Boluğur'u çileden çıkaran olayın Dalkılıç'la Hande Erçel ilişkisi olduğunu dile getirdi. Genel yorumlar 'Murat, Hande Erçel'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlayınca Merve de kıskandı' şeklinde oldu.

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki gün kuralı bozdu. Dalkılıç, oyuncunun yeni yaşını ‘Huzurum’ diye paylaştığı romantik pozla kutladı. Erçel de popçuya ‘Kahramanım’ karşılığını verdi.