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20 Mart 2020 Cuma 16:30:37 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 16:35:05

Dominik'ten döner dönmez karantinaya giren Hakan Hatipoğlu; Ölüm korkusu ağır basıyor

'Survivor Panorama' programında sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu, 10 gün önce Dominik'ten döndü. Koronavirüs nedeniyle kendini karantinaya aldığını açıkladı. Hatipoğlu, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hatipoğlu, “10 gündür merak edenler olmuş. Dominik'ten döndüm, karantinadayım. Kendim evimden, ailemden uzakta… Tek zor gelen Gizem ve Lila'dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim. Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir” dedi.

"Karantinadayken; gelecek kaygısı, ölüm korkusu ve güvende olmama hislerinin ağır bastığını söyleyen sunucu, “Corona virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı."

"Her şeyi tarttım, sorguladım. Ve dedim ki: Hakan bu sana verilmiş ikinci bir şans olabilir…” diyerek duygularını paylaştı. Hatipoğlu şöyle devam etti:

“Bak hayat bir anda alt üst olabiliyor. Neden kısa ve belirsiz hayatını iyi yaşamıyorsun? Soruma tek cevap vardı. Değiş Hakan. Her şey fani ve her şey boş. Ve yeni kararlar aldım hayatımla ilgili…”



Hakan Hatipoğlu kimdir?

Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer almıştır.

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