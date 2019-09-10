Dolu bir yalnızlık yaşıyor

“Tabiatın coşkusu ve bereketinde şahane bir hafta olsun hepimize” diyen Özay, insanları üzen kişilerle ilgili de çarpıcı bir metin paylaştı. Eski manken ve şarkıcı Özay, “Sizi üzen, duygularınızı sömüren, başkasına iyi olup da size gelince Gestapo subayı gibi davranan kim varsa çevrenizde, derhal uzaklaşın. İyi niyetlerinizi öldürmelerine izin vermeyin. Unutmayın ki psikiyatristlere giden birçok insan normal olup da anormaller tarafından delirtilenlerdir. Ve yine unutmayın ki dolu bir yalnızlık boş bir kalabalıktan çok daha iyidir” dedi.