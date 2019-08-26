Dolmaların devamı var

Ahmet Kaya’nın Kum Gibi’yi bozuk Türkçesiyle seslendirince kelimelerin yanlış anlaşılmasına neden olmuştu. İkoncan, ‘Şehirlere bombalar yağardı her gece’ şeklinde okuduğu dizeler, ‘Şehirlere dolmalar yağardı her gece’ gibi anlaşılmış, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Önceki akşam Kırklareli’de sahneye çıkan Sert, eleştirilere yanıt verdi. Ünlü ikoncan, “Ben Yugoslavya’da doğdum, büyüdüm. Savaşı yaşamış biriyim. Şehirlere bombalar yağdı. Bu şarkıyı dinlediğimde tüylerim diken diken oldu. Kim ne derse desin bu şarkıyı seslendirmeye devam edeceğim. Daha sürpriz şarkılar da gelecek. Arabesk de söyleyeceğim” şeklinde iddialı konuştu.