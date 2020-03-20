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20 Mart 2020 Cuma 10:47:48 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:04:08

Doktor Ender Saraç’ın koronavirüs test sonuçları çıktı!

Ünlü doktor Ender Saraç, dün koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınmıştı. Salgının başladığı ilk günden itibaren nasıl korunacağını anlatan Saraç’ın rahatsızlanarak hastaneye gittiği öğrenilmişti. Ünlü doktorun eşi Benan Saraç, bugün çıkan test sonuşlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Salgının yayılmaya başladığı ilk günden beri nasıl korunacağını anlatan Ender Saraç'ın koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saraç'ın test sonuçları bugün çıktı. Ünlü doktorun eşi Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BEKLEDİĞİMİZ SONUCA ULAŞTIK"

"Beklediğimiz sonuçlara ulaştık" diyen Benan Saraç, "E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı." dedi.

Dün karantina haberlerinin çıkmasının ardından bir televizyon programına bağlanan Benan Saraç, üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç 'ın karantinada test sonucunu beklediğini açıklamıştı.

BİLGİLERİN PAYLAŞILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Eşinin karantinada olduğu bilgisinin paylaşılmasına tepki gösteren Benan Saraç şunları söylemişti:

"Biliyorsunuz ki, şuanda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye... Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak...Maalesef sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. Sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var. "

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