Doğuya yöneldi
Şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz sene sonunda dünyaevine girdiği Burcu Kıratlı’yla birlikte bayram tatilinde İstanbul’da kaldı.
Önceki gün Maslak’ta görüntülenen çift, “Bayramda İstanbul çok güzel oluyor. Tatilimizi burada geçirmek istedik dedi. Bayram sonunda konser programının yoğun olduğunu ekleyen Akçıl, rotasını da doğuya çevirdiğini söyledi. “Konser maratonuna kaldığımız yerden devam ediyorum ama bu sefer batıya değil, doğuya olacak” diyen Akçıl, “İlk durağım Mardin olacak. Tarihi yapısı, kültürü ve medeniyetleriyle bambaşka bir şehir. Ayrıca tüm sanatçı dostlarıma da çağrımdır. Doğu illerimizde daha çok konser verelim” diyerek meslektaşlarına seslendi.
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