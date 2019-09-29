Doğuma az kaldı

8 aylık hamile olan ve oğluna Fikret Ali adını vereceğini açıklayan oyuncu sık sık Nişantaşı'nda yürüyüş yapıyor. Önceki gün, gezerken bir ara yol kenarında durup su içen Kaya, hayranları tarafından görüntülendi. Oyuncu, hayranlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.