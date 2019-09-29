29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 00:49:53
Doğuma az kaldı
Geçtiğimiz şubat ayında 5 yıldır birlikte olduğu Ali Atay'la evlenen Hazal Kaya, anne olmak için gün sayıyor.
8 aylık hamile olan ve oğluna Fikret Ali adını vereceğini açıklayan oyuncu sık sık Nişantaşı'nda yürüyüş yapıyor. Önceki gün, gezerken bir ara yol kenarında durup su içen Kaya, hayranları tarafından görüntülendi. Oyuncu, hayranlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.
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