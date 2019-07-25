Doğum sonrası 30 kilo veren Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı

Ocak 2017'de Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı, Ağustos 2018'de kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. İlk hamileliğini yaşayan güzel oyuncu 30 kilo alarak 56 kilodan 86 kiloya çıkmıştı.

FİT VÜCUDUNA GERİ DÖNDÜ



Kızını uzun süre emziren oyuncu doğumdan 8 ay sonra eski fit görüntüsüne kavuştu. Ovalı, dün Instagram hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı. Oyuncunun fotoğrafına ünlü isimlerde tepkisiz kalamadı. Oyuncu Dolunay Soysert "Ufff" yorumunu yazarken Şebnem Bozoklu da patlama emojisi koydu.

30 KİLO VERDİ



Şükran Ovalı, doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğu yönündeki sorulara ""Hep bebekleyim, evde kendim bakıyorum, öyle istedim. 30 kilo aldım, hiç önemsemedim ama şimdi verdim. Ben de inanamadım buna ama o kadar çok peşinden koşuyorsun ki bir de emzirdiğim için çabuk gitti fazlalıklar" diyerek cevap vermişti.